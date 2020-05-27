"Жители других субъектов, узнав, что и нашем регионе отменили пропускной режим, тут же решили посетить "всех своих родственников". По данным, который представляет управление МВД РФ по региону, пошла взрывная автоволна — до 90 машин из Северных регионов — Мурманска, Санкт-Петербурга ежедневно", — сказал Дворников во время онлайн-конференции для СМИ.

Он также сообщил, что по поручению губернатора Астраханской области организованы шесть контрольно-пропускных пунктов в Черноярском, Енотаевском, Ахтубинском, Икрянинском, Лиманском и на границе региона и Казахстана.

"Все едут якобы по неотложным делам в Астраханскую область. Возвращаем очень многих. Въезжающие же уверяют, что им нужно проведать маму, которая болеет, а в этом время в машине — палатки, собаки. Ребята едут на рыбалку, это очевидно. Полиция пытается объяснить, что не нужно пытаться обмануть", — добавил Дворников.

По его словам, гостям объясняют, что временно приостановлен въезд в регион всех, кроме жителей Астраханской области.

По данным Минздрава Астраханской области, в регионе зафиксировано 1 тыс. 614 случаев заражения новым коронавирусом, скончались 13 человек.