Предполагается, что график прогулок по каждому дому будет вывешен на сайте mos.ru, сказал собеседник агентства.

По его словам, планируется, что горожане смогут гулять три раза в неделю — два раза в рабочие дни и один раз в выходной.

Между тем, в утренние часы — с пяти до девяти утра — москвичам могут позволить гулять без ограничений.

"Окончательно порядок прогулок будет утвержден распорядительным документом правительства Москвы", — заключил источник.

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин президенту РФ Владимиру Путину на встрече в среду, власти Москвы предлагают разрешить прогулки "в тестовом режиме". "И сделать как бы график, когда граждане, проживающие в тех или иных домах, могут выходить на прогулки. Здесь максимально простую схему, максимально простую и доступную, но все-таки — чтобы не все враз. И вот так неделю-другую пожить-посмотреть, как ситуация будет развиваться", — сказал мэр.

По его словам, власти столицы опасаются, что если разрешить прогулки всем сразу, на улице будет людно, "как на первомайской демонстрации". "Пожалуй, самое главное для граждан — вот эти месяцы, которые многие просидели дома, даже без прогулок, очень важно получить возможность выйти из дома, прогуляться по улице, в сквере, в парке и так далее. Очень непростое решение. Если одновременно сказать: давайте теперь гуляем как хотим, где хотим и сколько хотим, я просто боюсь, что на улицах Москвы будет -примерно как на первомайской демонстрации", — сказал Собянин.

По его словам, он ожидает, что ситуация все-таки будет развиваться в нормальном режиме, но, тем не менее, считает необходимым "подстраховаться".

Ранее Собянин продлил действие ограничительных мер в Москве до 31 мая включительно.

В среду в управлении Роспотребнадзора по Москве сообщили, что Москва уже готова к первому и даже ко второму этапу снятия коронавирусных ограничений. Прогулки, а также другие меры, о которых доложил Собянин Путину в среду (в частности, открытие непродовольственных магазинов и некоторых предприятий сферы услуг), соответствуют первому этапу снятия ограничений. В первом этапе, согласно методическим рекомендациям Роспотребнадзора, также упоминаются разрешение на занятия физкультурой на свежем воздухе и прогулки с детьми — при соблюдении ряда условий.