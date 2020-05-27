"Несмотря на то, что ряд европейских стран постепенно снимают ограничения и разрешают туризм, границы Таиланда все еще плотно закрыты. Вероятно, международный туризм в стране возобновится не раньше четвертого квартала. Но даже тогда не все ограничения будут сняты", — пишет портал.

Первоначально власти Таиланда планируют возобновить туризм только со странами с благоприятной эпидемиологической обстановкой и создать "туристические коридоры".

"Мы не можем рисковать нашей системой здравоохранения, поэтому будем внимательно смотреть на ситуацию с Covid-19 в стране, прежде чем разрешить оттуда поездки. Кроме того, туристические объекты в Таиланде должны подготовиться к приему гостей в условиях "новой нормальности", — цитирует CNN представителей Управления по туризму Таиланда (TAT).

Как отметили в турофисе, даже после открытия границ туристы смогут посетить только определенные места. А на острова Пханган и Самуи, например, путешественников смогут допустить на условиях длительного пребывания, чтобы было легче контролировать эпидемиологическую обстановку.

Сейчас в Таиланде действует обязательный 14-дневный карантин для всех въезжающих. Международные коммерческие рейсы запрещены до 30 июня. До этой же даты в стране действует режим ЧС.

Между тем, в Таиланде по состоянию на 27 мая зарегистрировано лишь 3054 случая COVID-19, скончались 57 человек. Ежедневный прирост случаев заражения либо минимальный, либо отсутствует.

"Таиланд сосредоточен на внутреннем туризме. Уже возобновили работу торговые центры, рынки, музеи и часть туристических достопримечательностей. Как ожидается, в июне откроются некоторые курорты, национальные и тематические парки", — отмечает CNN.

Транспорт в стране также возобновил работу, число внутренних рейсов постепенно увеличивается. Тем не менее, международный аэропорт Пхукета остается закрытым до дальнейшего уведомления. Именно на Пхукете было зарегистрировано больше всего случаев COVID-19.

"Несмотря на то, что местные жители уже начали путешествовать, это – капля в море. Таиланд очень зависим от иностранных туристов, особенно из стран Азии – Китая, Сингапура, Гонконга, Малайзии. Доходы от туризма составляют 12-14% ВВП. Турбизнес испытывает большие трудности", — пишет портал.

В 2019 году Таиланд посетило 40 млн туристов. По итогам 2020 года в стране ждут лишь 14-16 млн гостей.