"Вопрос о названии реки Херота неоднократно поднимался общественностью и краеведами и оброс разного рода мифами", — сообщает пресс-служба горсобрания Сочи в среду.

В горсобрание неоднократно обращались общественники и краеведы, в том числе старший научный сотрудник лаборатории этносоциальных проблем ФГБУН Сочинский научно-исследовательский центр РАН Андрей Кизилов, который по старинным картам и архивам вел поиск изначального названия. Ученый, в частности, отмечал, что на картах генеральных штабов времен Кавказской войны, которые составлялись коллегиально и перепроверялись ответственными военными чиновниками, четко читается название реки "Хорота". То же самое можно наблюдать и на карте департамента топографии и статистики военного министерства Англии за 1855 год.

Помимо этого, Кизилов ссылался на труд "О Гагре и Джигетах" абхазского этнографа Соломона Званба, жившего в XIX веке: "Главные реки в землях джигетов суть следующие: первая — Хоста, вторая — Худапсе, третья — Хорота, четвертая — Мдзымта".

В итоге Горсобрание Сочи обратилось в российский государственный Военно-исторический архив. В официальном ответе за подписью руководителя архива Александра Приютова говорится, что "на карте восточного берега Черного моря от реки Кубани до реки Кодор рядом с укреплением Святого Духа на мысе Константиновском значится река Хорота. Данная карта была составлена в 1839 году на основании инструментальных и глазомерных съемок, произведенных во время экспедиций в 1836, 1837 и 1838 гг. и подписана начальником штаба войск Кавказской линии и Черномории флигель-адъютантом Его Императорского Величества полковником А.С.Траскиным".

"Таким образом, государственный Военно-исторический архив поставил окончательную точку в этом вопросе, и теперь идет документальное оформление замены названия реки с неблагозвучного "Херота" на исторически обоснованное "Хорота", — отмечает Горсобрание.

В свою очередь, сочинский историк и краевед Владимир Костиников рассказал агентству "Интерфакс-Юг", что название "Херота" впервые упоминается в документах в 1901 году, когда в районе Адлера осушали болота и воду сливном в реку Херота. С того времени оно используется в официальных документах.

"Ни одного сочинского названия нет точного, это связано с тем, что проживающие в этих местах племена имели абсолютно другой языковой строй, а русские военные топографы записывали названия на слух. В документах есть и Хирота, и Хуарота, и Хорота. Абхазы эту реку вообще называли Хвирта. Поэтому исторически правильного названия нет. Есть традиция, к которой привыкли люди, которые больше 100 лет называли эту реку Херота", — отметил историк.

Между тем, многие годы в Сочи бытовал миф о 10-й роте, в честь которой и была названа река и имела название "X-рота", а позже была переименована как Херота.

Туристы с удовольствием фотографировались возле информационного знака с этим названием.

Херота — горная река, расположенная в Адлерском районе Сочи и впадающая в Черное море. В центре поселка Орел-Изумруд образуется слиянием двух рек: Большая Херота и Малая Херота, вытекая из озера Серебряного. Длина реки с Большой Херотой — 14 км.