"С 1 июня планируем открыть по одному санаторию в городах Кавминвод — "Виктория" — в Ессентуках, имени Димитрова — в Кисловодске, имени Лермонтова — в Пятигорске, "Здоровье" — в Железноводске. Пока будем работать в тестовом режиме, чтобы понять, как отреагируют на него наши отдыхающие. Надеемся, что с улучшением эпидситуации требования Роспотребнадзора будут смягчаться", — сказал Мурашко.

По его словам, здравницы полностью готовы к приему отдыхающих: есть специальная разметка в столовых, закуплено необходимое оборудование, приведены в соответствие с новыми требованиями Роспотребнадзора номера.

"Персонал и руководство санаториев ожидают соответствующего постановления краевого правительства, чтобы открыть бронь на июнь", — отметил собеседник агентства.

Также планируется открыть профсоюзные бальнеогрязелечебницы, в частности Октябрьские ванны в Кисловодске, Верхнюю радоновую лечебницу в Пятигорске и Железноводскую бальнеогрязелечебницу, которые будут работать как поликлиники. В них отдыхающие и жители КМВ смогут получить консультации узких специалистов-медиков и пройти курсы оздоровительных процедур.

Прием отдыхающих в санатории будет проводиться только при наличии отрицательных результатов лабораторных исследований на COVID-19, полученных не позднее, чем за двое суток до даты выезда. Также необходимо предоставить справку об отсутствии контакта с вероятными больными в срок не менее 14 дней до даты отъезда.

Будет осуществляться бронирование и продажа только одноместных номеров 1 и 2 категории. Продажа двухместных номеров 1 и 2 категории возможна лишь отдыхающим — членам одной семьи.

Мурашко отметил, что для отдыхающих медики курорта за время самоизоляции разработали новые оздоровительные программы, направленные на улучшение общего состояния, преодоление последствий гиподинамии, поддержание тонуса организма.

"Очень важно, чтобы открылись парки и курортные зоны, потому что люди стремятся на курорты КМВ не только, чтобы лечиться, но также любоваться нашими городами и природой. Они не хотят сидеть за забором санатория. Рекомендации Роспотребнадзора накладывают значительные ограничения, которые никак не повышают привлекательность отдыха на курортах", — подчеркнул Мурашко.

Между тем на официальном портале правовой информации Ставропольского края 26 мая размещено распоряжение губернатора, вступающее в силу 1 июня, о том, что санаторно-курортные учреждения перед началом работы должны выполнить все соответствующие требования, а также уведомить о планируемом открытии краевые правительство, Минтуризм и Роспотребнадзор.