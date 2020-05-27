"С такой просьбой к нам обратились руководители ряда всемирно известных музеев: Петергофа, Царского села, Павловска, Музеев Московского Кремля, Кижей, Архангельского и Музея Победы. Все они обладают значительными парковыми пространствами. Мы будем просить Роспотребнадзор разрешить открыть часть парков федеральных музеев, парковых зон, открытых пространств, не дожидаясь середины июля", — сообщила министр, слова которой приводит пресс-служба в среду.

Она уточнила, что эта мера позволит разнообразить досуг граждан, даст возможность посещать объекты культуры и в целом снизит психологические проблемы от длительного пребывания на самоизоляции.

Как подчеркнула министр, проход в парковые зоны может быть разрешен при соблюдении социальной дистанции и при контроле граждан на входе. В случае, если посещение таких мест является платным, то обязательным условием могла бы стать организация онлайн-продажи входных билетов.