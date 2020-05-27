Как сообщалось, туризм попал в перечень отраслей, наиболее пострадавших из-за пандемии коронавируса. Правительство разработало меры поддержки для предприятий этих отраслей. Однако те предприятия, у которых в видах экономической деятельности туризм не указан как основной, не могут рассчитывать на такую помощь.

"У нас туристическая отрасль и соответствующие виды деятельности отнесена к разряду пострадавших отраслей. Другое дело, выяснилось, что у нас очень много гостиниц имеет в качестве основного вида деятельности совсем другие: например, операции с недвижимостью. Поэтому мы с Минфином выработали механизм с тем, чтобы эти льготы получали не только гостиницы, у которых основной вид деятельности туризм. Но и любые другие, кто прошел систему классификации, и у них один из вспомогательных видов деятельности туризм. Рассчитываем, что мы кратно просто охват этими мерами поддержки увеличим", — сказал министр, выступая в Госдуме в рамках правительственного часа.

"Те предприниматели, которые по каким-то причинам не попали в виды деятельности пострадавшие, хотя у нас и общепит, и туризм в широком смысле слова должны быть охвачены нашими мерами поддержки, если что-то не попало – уже решать на уровне регионов и регионам предоставлять дополнительную помощь. Кстати, первый транш этой дополнительной помощи, первые 100 млрд на прошлой неделе правительство одобрило распределение и деньги уже пошли в регионы", — добавил он.