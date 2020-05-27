"Главный вопрос в санкуре и туризме – как будут работать летом, как будут открываться. Первый вариант требований Роспотребнадзора оказался крайне тяжелым и бизнес нам сказал, что с такими требованиями лучше не открываться. Сейчас Ростуризм и Роспотребнадзор близки к выработке компромиссных решений, которые должны устроить отрасль", — сказал он, выступая в Госдуме в рамках правительственного часа.

"И как только этот переход от этапа к этапу станет возможным, появится возможность открывать соответствующие сферы. Как министр, в сферу ведения которого еще и туризм входит, и бывший губернатор, я понимаю, что вопросы развития Крыма, Кубани, Ставрополья, Кавминвод – их нельзя отделить от решения этих вопросов. И, конечно нам надо думать о стратегии, нужны качественно новые подходы к развитию туризма", — добавил министр.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что рекомендации Роспотребнадзора по работе гостиниц в условиях пандемии коронавируса, которые позволят им начать работу, должны быть доработаны до конца недели.