"Я не сомневаюсь в том, что нужно оставить обязательное ношение масок в общественном транспорте, пока у нас не будет метода лечения или вакцины", — сказала Борн в эфире телеканала BFM TV в среду.

Она добавила, что в общественном транспорте действуют "строгие правила", в том числе по соблюдению дистанции между пассажирами. При этом пользователи соцсетей регулярно публикуют фотографии, свидетельствующие о том, что в метро и поездах, как обычно в больших городах, в часы пик наблюдается давка и о соблюдении социальной дистанции речь идти в таких условиях не может.

С 11 мая во Франции введено обязательное ношение масок в общественном транспорте для всех пассажиров старше 11 лет. Нарушителям грозит штраф в 135 евро.

Во Франции за время пандемии коронавирус выявили у 182 тыс. человек, скончались от COVID-19 около 28 тыс., 65 тыс. выздоровели.