"Если в июне средний чек на авиаперелеты туда-обратно по России ниже показателя аналогичного периода прошлого года почти в три раза (3 736 рублей в 2020 году против 11 406 рублей в 2019 году), то в августе разница составляет всего 18% (13 690 рублей против 16 610 рублей)", — сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе сервиса.

По его данным, эта тенденция коснулась всех наиболее популярных летних направлений. Так, средний чек на полет туда-обратно в Сочи в июне составляет 2 825 рублей, в августе – 8 400 рублей, в Симферополь – 3 406 и 14 241 рублей соответственно, в Краснодар – 4 074 и 8 314 рублей соответственно, в Калининград – 3 396 и 13 610 рублей соответственно.

Как сообщалось, внутренний туризм в России начнет постепенно восстанавливаться с 1 июня. На первом этапе откроются санатории, имеющие медицинскую лицензию. Затем начнут открываться отели и другие объекты размещения. Как сообщают представители санаторно-курортной отрасли и отельеры, пока бронирований на июнь немного, в основном туристы интересуются отдыхом в июле-августе.