"Ситуацию с пандемией коронавируса в Гонконге удалось взять под контроль. Восстановление внутреннего туризма начнется в середине июня, а затем могут появиться "туристические коридоры" с соседними странами, в которых столь же успешно борются с COVID-19", — пишет портал.

Как отмечается, в первую очередь в Гонконге рассматривают для возобновления туризма такие направления, как Макао, Южная Корея, Таиланд и Китай. В свою очередь на восстановление туризма с США и Европой понадобится больше времени, поскольку там еще действуют различные блокировки и закрытия границ.

"Безусловно, сначала начнутся внутренние поездки, если они будут процветать, то это даст положительный сигнал международным путешественникам о том, что Гонконг безопасен. На продвижение внутреннего туризма направлена кампания Hello Hong Kong стоимостью 40 млн гонконгских долларов ($5,2 млн)", — цитирует портал представителей офиса по туризму Гонконга (HKTB).

В рамках кампании туристам предложат шесть тематических маршрутов по менее известным туристическим направлениям, которые включают купания в природной зоне Tai Po и греблю на лодках в Tai Mei Tuk. Свои предложения путешественникам подготовили 11 тыс. ресторанов, магазинов и развлекательных заведений, они включают бесплатные местные туры.

"Хотя кампания Hello Hong Kong ориентирована на жителей Гонконга, она будет распространена и на иностранных гостей, когда возобновится международный туризм. Для зарубежных туристов подготовят специальные турпакеты", — отметили в HKTB.