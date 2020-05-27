"Летняя оздоровительная кампания в Иркутской области начнется 1 июля, если позволит санитарно-эпидемиологическая обстановка", — говорится в сообщении со ссылкой на врио губернатора Игоря Кобзева.

Первые смены в лагерях будут открыты, как только стабилизируется ситуация с коронавирусной инфекцией. Точные даты будут определены с учетом мнения специалистов-эпидемиологов и санитарных врачей.

"Чтобы летняя оздоровительная кампания состоялась, потребуются усиленные меры безопасности. Прежде всего, необходимо полностью подготовить места для отдыха детей. Все воспитанники, педагоги, вожатые, обслуживающий персонал должны пройти тестирование на коронавирус. Мы не имеем права подвергать наших детей риску", — отметил Кобзев.

По информации министерства социального развития, опеки и попечительства области, в настоящее время 72% летних лагерей, которые планируют принимать детей, получили положительные санитарно-эпидемиологические заключения. Все объекты детского отдыха обследованы, работники проходят обучение, завершается прохождение медосмотров. Всего в проведении летней оздоровительной кампании будут задействованы 14 тыс. работников.

Из-за ситуации с распространением коронавируса лагерям рекомендовано работать в закрытом режиме: не будут проводиться концерты для родителей и родственников, выезды в другие лагеря и на экскурсии.

"Некоторые лагеря и санатории у нас сейчас используются как обсерваторы. Разумеется, в таких учреждениях мы смены в этом году открывать не будем. Еще, видимо, ради безопасности нам придется отказать в приеме детей из других регионов, а также отправке наших детей на отдых за пределы области. Необходимо, чтобы коммерческие путевки были распределены только внутри области", — сказал Кобзев.

В регионе организована работа 15 детских лагерей на базе санаториев и 11 круглогодичных лагерей. Прорабатывается возможность проведения на их базах оздоровительных смен осенью.

По данным оперативного штаба региона, на утро среды в области подтверждено 1438 случаев коронавируса, из них 62 — за последние сутки. Госпитализированы 1142 человека, из них 107 из обсерваторов и 565 вахтовиков. Выздоровели 276 пациентов, из них 21 — за сутки. Скончались 20 человек.