"Если смотреть по трем показателям, то мы готовы к первому этапу (выходу из изоляции) и в принципе даже готовы ко второму", — сказала Андреева, выступая по видеоконференцсвязи в Мосгордуме в среду.

Она напомнила, что есть три показателя, исходя из которых, тот или иной регион выходит из режима самоизоляции.

"Это коэффициент распространения инфекции, который должен быть меньше единицы в течение 70 дней — по Москве этот коэффициент 0,85. Наличие свободного коечного фонда — на сегодняшний момент это 95%... И показатель тестирования населения — 384 человека на 100 тысяч населения при нормативе не менее 70. Москва абсолютный лидер по тестированию", — сказала Андреева.

Она отметила, что есть еще два показателя, которые являются косвенными для определения возможности выхода из самоизоляции — уровень летальности и регистрация внебольничных пневмоний.

"Здесь у нас ситуация по летальности — 1,1%. Когда мы анализируем летальность, то видим, что это в основном, конечно, около 65-70% — это люди старше 65 лет", — уточнила Андреева.

Согласно методическим рекомендациям Роспотребнадзора, коэффициент распространения инфекции (Rt) — это показатель, определяющий среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции. Он рассчитывается на основе данных по приросту новых случаев. Наряду со свободным коечным фондом и показателем тестирования на 100 тыс. населения, коэффициент Rt используется, согласно рекомендациям, для принятия решения о поэтапном снятии ограничений в регионах.

Роспотребнадзор ориентирует регионы на переход к I этапу снятия ограничений при коэффициенте ниже 1,0; ко II этапу — при коэффициенте ниже 0,8 (при выполнении других условий). В Москве Rt уже опускался ниже 0,8 (16 — 22 мая), но затем вновь поднялся. Столица еще не переходила к I этапу, хотя с 25 мая в столице в ограниченном режиме открылись МФЦ и заработал каршеринг, а 26 мая мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем блоге, что "есть все основания надеяться на то, что пауза в работе большинства московских бизнесов вскоре подойдет к концу". Московская область с 23 мая отменила пропускной режим.

На первом этапе, следует из методических рекомендаций Роспотребнадзора, станут возможны прогулки и занятия спортом на улице. Гулять и заниматься спортом можно будет максимум вдвоем (при занятиях расстояние между занимающимися должно быть не менее 5 м), но при прогулках будет запрещено посещать места массового скопления людей и детские площадки. Будет разрешена работа небольших объектов непродовольственной торговли (зал — до 400 кв. м) и сферы услуг, исключающих одномоментный контакт большого числа людей.

На втором этапе смогут заработать предприятия торговли большей площади и "отдельные образовательные организации", говорится в рекомендациях. При этом сохранятся ограничения на предельное количество покупателей в торговом зале.

На третьем этапе возобновится работа предприятий торговли и сферы услуг без ограничения на число посетителей (покупателей) и площади, заработают кафе, бары, рестораны, гостиницы и все образовательные учреждения — школы, колледжи и вузы. Кроме того, откроются парки, скверы и другие места отдыха, но тоже при условии социального дистанцирования.