"Чартерная программа из московского аэропорта Домодедово на курорты Краснодарского края будет выполняться по заказу туроператора Coral Travel. Рейсы в Сочи стартуют 14 июля, в Анапу – 15. Оба рейса будут выполняться на Boeing 737", — рассказали в компании.

Полетная программа в Сочи (Адлер) запланирована до 1 октября, вылеты по вторникам, четвергам и субботам. Рейсы в Анапу будут осуществляться до 2 октября по средам, пятницам и воскресеньям.

В пресс-службе Coral Travel порталу "Интерфакс-Туризм" рассказали, что для проживания на курортах Кубани будут предлагаться 230 объектов размещения – от недорогих гостиниц до люксовых отелей. Также можно забронировать индивидуальный трансфер и экскурсионную программу с посещением интересных мест и популярных достопримечательностей Сочи и Анапы.

Стоимость турпакетов на базе чартерной перевозки уже определена. Так, цены на отдых в санатории "Парус" в Анапе (полный пансион) начинаются от 31 тыс. рублей на человека за неделю, в стоимость включен перелет. Отдых в отеле "Бархатные сезоны" 3* (без питания) в Сочи обойдется в 14,9 тыс. руб. на человека.