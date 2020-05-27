"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 — 8 338 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3398 (40,8%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении штаба.

Темп прироста в среду уменьшился до +2,3% (накануне — 2,5%). 25 и 26 мая суточный прирост в России составлял по 8,9 тыс. диагнозов, с 16 мая в среднем этот показатель составляет чуть более 9 тыс., а средний темп прироста — 2,96%. Таким образом, в России сохраняется положительная динамика.

За сутки в России зарегистрировано 161 летальный исход, ассоциированный с COVID-19. Это не наивысший показатель — накануне было зафиксировано максимальное количество смертей за все время (174). Тем не менее, показатель суточной смертности остается высоким — с середины мая он лишь трижды опускался незначительно ниже 100 и трижды обновлял максимумы. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что после прохождения пика заболеваемости ожидается рост смертности от Covid-19.

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 370 680 случаев коронавирусной инфекции, 3 968 умерших и 142 208 выписанных (11 079 выписаны за последние сутки). Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 224 504. Выздоровел в стране каждый третий (38,3%) от общего числа случаев за все время.

По числу зарегистрированных случаев в мире Россия по-прежнему на третьем месте (по данным Университета Джонса Хопкинса). Второе место за Бразилией (391,2 тыс., +16,3 тыс.), на первом США (1,68 млн, +18,6 тыс.)

В Москве в среду, сообщает оперативный штаб, 2140 новых случаев COVID-19 за сутки, 73 смерти и 5839 выздоровевших. Нарастающим итогом в столице за все время зарегистрировано 171 443 случая Covid-19.

Коэффициент распространения инфекции в России вновь перешел порог ниже 1,0 и в среду составил 0,97 (Россия без Москвы — 1,02). В Москве этот показатель тоже заметно снизился — до 0,85.

Роспотребнадзор в среду сообщает, что в России всего выполнено свыше 9,4 млн тестов на коронавирус, из них 255 тыс. за сутки. Под меднаблюдением в стране находятся 296 тыс. человек.