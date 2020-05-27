"Каждый гражданин, за исключением тех, кто имеет постоянную регистрацию на территории Камчатского края, по прибытии должен будет представить несложный цифровой пропуск, который будет заполняться на основе анкеты", — сказал Солодов.

Врио губернатора края пояснил, что режим цифровых пропусков выявит людей, которые, прибыв на полуостров, могут уклониться от обязательного двухнедельного карантина.

"Он позволит нам отделить тех, кто прибывает по приглашению конкретных работодателей и проходит обсервацию в организованном порядке и тех, кто приезжает без четко обозначенной цели. Таких прибывающих граждан мы будем обязывать проходить обсервацию в организованных местах", — сказал глава региона.

Солодов подчеркнул, что такое усиление мер безопасности необходимо для обеспечения безопасности жителей региона в условиях распространения коронавирусной инфекции.

По данным на 27 мая, на Камчатке подтверждено ровно 700 случаев COVID-19. Темп прироста инфицированных за сутки составил 3,2% (22 человека) Среди заболевших — 31 ребенок в возрасте до 17 лет. В палате интенсивной терапии находятся 11 пациентов. С начала эпидемии в крае 289 человек выздоровели, 8 погибли.