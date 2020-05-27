"Предполагаю, что это (обсервация — ИФ) протянется еще несколько месяцев. Какая у нас стратегия? Мы рассчитываем, что осенью появится вакцина, и мы сможем разблокировать этот жесткий режим. Тогда и снимем проблему обсервации", — заявил он в среду в ходе "прямой линии", которая транслировалась в соцсетях и ютубе.

По его словам, в регионе планируют перейти с 14 дней обсервации на 4-5 дней, но "когда 100% людей трудовой миграции будут приезжать со справками (о том, что у них нет коронавируса — ИФ)".

Справки об отрицательном результате анализа на COVID-19, которые с 27 мая обязаны предъявить в аэропорту Южно-Сахалинска и на паромной переправе Ванино-Холмск все приезжающие на работу в Сахалинскую область, выборочно будут проверять на подлинность. Без этих справок и цифровых пропусков в островной регион не пустят.

Как сообщалось, в Сахалинской области с 1 апреля действует режим самоизоляции по коронавирусу, обязательную 14-дневную обсервацию для всех приезжающих в регионе ввели в конце марта.

С 14 мая въехать в Сахалинскую область можно только имея местную прописку и по цифровым пропускам, которые выдаются гражданам, имеющим трудовые договоры в регионе. С 27 мая все прибывающие в островной регион должны иметь результаты лабораторных исследований на COVID-19.

Губернатор также сообщил, что на 27 мая в регионе зарегистрирован 81 случай коронавирусной инфекции, 47 человек прошли лечение и выписаны, 34 человек находятся в инфекционном госпитале в Долинской ЦРБ.