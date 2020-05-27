Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом разрешил вновь открываться парикмахерским и барбершопам в 47 из 58 округов штата. Однако во время оказания услуг сотрудники и клиенты будут обязаны быть в масках.

В штате Невада начали готовиться к ослаблению ограничений. Губернатор Стив Сайсолак объявил, что с 4 июня смогут открыться казино, в том числе в Лас-Вегасе. Кроме того, с пятницы в штате разрешат проведение религиозных служб, но с ограничениями на количество участников в 50 человек.

США продолжают занимать первую строчку рейтинга среди стран по количеству выявленных случаев заражения коронавирусом и летальным исходам. В США зарегистрировано 1,7 млн случаев заболевания COVID-19, более 100 тыс. человек скончалось.

Накануне президент США Дональд Трамп вновь выступил в защиту своих действий в связи с пандемией коронавируса, подчеркнув, что если бы не его политика, то счет жертв эпидемии в США мог превысить 1 млн человек.