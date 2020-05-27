"SARS-CoV-2, по-видимому, плохо сохраняется в воде. И, кроме того, его инфекционная активность, вероятно, резко снижается при прогреве воды до тех самых температур, которые мы имеем на пике купального сезона (больше 24°C)", — говорится в ответе на запрос агентства.

Кроме того, препятствовать передаче инфекции при купании должны физико-химические и микробиологические процессы, в которые вовлекаются вирусные частицы при попадании в морскую воду.

Распространение коронавируса между населенными пунктами на побережье невозможно, уверены ученые.

При этом они подчеркнули, что риск заражения отдыхающих COVID-19 при купании на городских пляжах в пик сезона исключать нельзя.

"Коронавирус может попадать в море с мочой и при смыве c тела инфицированного человека (или со сточными водами) — как это происходит и с другими патогенами", — пояснили в институте, напомнив о вспышках инфекционных заболеваний на курортах в период большого скопления людей на пляжах.

"Если пляжный отдых и будет вносить какой-то вклад в прирост заражений COVID-19, то он, вероятнее всего, не будет велик. Точная количественная оценка этого вклада будет затруднена из-за несовершенства методов идентификации коронавирусов в больших объемах морской воды", — прогнозируют ученые.

Научные сведения о способности SARS-CoV-2 сохранять инфекционную активность в воде, в том числе — в море, на данный момент отсутствуют. Однако подобные свойства исследованы у других представителей семейства коронавирусов, включая тех, которые вызывают опасные заболевания. Ученые считают, что на основе имеющегося десятка публикаций по этой теме можно судить и о возбудителе COVID-19.