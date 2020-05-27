"Во Владивостоке приступили к постепенному снятию ограничений на посещение мест массового отдыха. Речь идет о пляжах и площадках на открытом воздухе", — сообщила в среду пресс-служба мэрии.

От бетонных блоков освободили проезды к популярному месту прогулок — маяку на Токаревской кошке, набережной Спортивной гавани, открыта для посещений территория озера Юность.

Как сообщалось, ограничительные меры на проезд автотранспорта к популярным местам отдыха во Владивостоке ввели в середине мая. Тогда стали закрытыми для транспорта пляжи на острове Русский и в черте города, зоны отдыха в пригороде и на набережной Спортивной гавани.

С 26 мая Приморье приступило к первому этапу снятия ограничений, введенных для борьбы коронавирусом, поскольку коэффициент заболеваемости в регионе на протяжении недели держался ниже единицы. Частичное снятие ограничений начнется во всех муниципальных образованиях, кроме Находкинского городского округа, на который приходится 25% всех заразившихся коронавирусом в Приморье.

Так, постепенно начинают работу магазины и торговые центры, салоны красоты, химчистки, ателье, ремонтные мастерские, оздоровительные комплексы и другие предприятия бытового обслуживания.