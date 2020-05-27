"1 июля 2020 года будет введен запрет на посещение гражданами мыса Бурхан с целью туризма и отдыха. Решение вызвано необходимостью снизить антропогенную нагрузку на данный памятник природы и избежать его утраты", — говорится в сообщении.

В июне на мысе начнется первый этап реализации проекта по приведению его в порядок: будут установлены оградительные канаты, информационные аншлаги об ограничении доступа к нему и указатели. В последующем здесь создадут экологические тропы.

В настоящее время разрабатывается план посещения территории без ущерба для природы и здоровья туристов.

"Передвижение на территории мыса будет возможно, но только по безопасному для всех маршруту. Я надеюсь, что туристы и жители острова пойдут на временные ограничения с целью сохранения уникального места", — приводятся в сообщении слова участницы проекта, руководителя благотворительного фонда "Подари планете жизнь" Натальи Еремеевой.

Стоимость реализации проекта оценивается в 23 млн рублей.

Ранее сообщалось, что вследствие неконтролируемой туристической нагрузки на мысе Бурхан происходят необратимые изменения: образуются овраги, карьеры, эрозионные промоины, прогнозируется обрушение скальных пород. В нарушение режима особой охраны на скалы ежедневно совершают восхождения сотни туристов, а различные общественные организации высаживают на территории мыса саженцы деревьев, нетипичных для Ольхона.

Мыс Бурхан — южная оконечность Сарайского залива Байкала — является особо охраняемой природной территорией регионального значения. Расположен на территории поселка Хужир — самого крупного населенного пункта и административного центра острова Ольхон, где постоянно проживают около 1,7 тыс. человек, летом же население увеличивается в разы за счет туристов.

На мысе Бурхан находится скала Шаманка. Она является ценным эстетическим объектом — ее фотографии украшают практически все туристические путеводители по Байкалу, — и важным археологическим объектом — там найдена стоянка древнего человека и более 10 захоронений эпохи неолита и бронзового века. Кроме того, она также является одним из главных сакральных мест Байкала. Согласно бурятским легендам, именно на Шаман-скале обитает дух озера.