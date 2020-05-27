Данные по просроченной кредиторской задолженности раскрываются с месячным лагом, во вторник Росстат опубликовал итоги марта. В целом за месяц рост просрочки не был значительным: совокупный показатель увеличился на 3,9%, до 3 трлн 886,2 млрд рублей. Больше четверти просрочки приходится на производство нефтепродуктов (1 трлн 9 млрд руб., +14,4% к февралю), также значимые показатели у отрасли обеспечения электроэнергией, газом и паром (+3,7%, 643,6 млрд руб.), оптовой торговли (+6,1%, 625,7 млрд руб.).

На общем фоне просроченные долги гостиниц и туристических компаний, чей бизнес начал сокращаться еще в феврале, ничтожно малы, но выделяются динамикой роста.

Так, согласно данным Росстата, гостиничный сектор в марте увеличил просрочку в 6,8 раза — до 1,7 млрд рублей.

Еще более впечатляющий показатель — у сектора "деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма", где просроченная задолженность в марте взлетела в 36,6 раза. Правда, абсолютный показатель у туркомпаний, кредитовать которые банки не торопились и в благополучные времена, даже после мартовского скачка крайне мал — всего несколько миллионов рублей — и округляется Росстатом до нуля (в докладе ведомства округление до десятых долей миллиарда).

В целом по экономике РФ доля просрочки в общем объеме кредиторской задолженности за март выросла на 0,6 процентного пункта и на конец месяца составила 7,6%.