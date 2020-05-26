"В адрес российского подразделения комитета обратились ряд граждан, сообщивших, что более 300 россиян из Санкт-Петербурга находятся на территории Индии (штат Гоа) и в связи с закрытием из-за COVID-19 границ и авиасообщения не могут вернуться на родину более 2 месяцев, многие жалуются, что им не хватило билетов на запланированный 28 мая рейс", — сообщил "Интерфаксу" вице-президент российского подразделения Иван Мельников.

В письме правозащитников также указывается, что обратившиеся граждане испытывают проблемы с проживанием, питанием, а также с получением материальной помощи от государства.

Мельников отметил, что по его информации, россияне сталкиваются с административными проблемами в попытках получить помощь и вернуться на родину.

Также правозащитник сообщил, что в адрес комитета обратились россияне, находящиеся в Черногории. По его словам, порядка 200 граждан РФ не могут вернуться домой.

"В связи с поступившими жалобами, я обратился к Татьяне Голиковой с просьбой оказать поддержку защите прав граждан РФ, находящихся в Гоа и Черногории и всесторонне содействовать организации консульской помощи, предоставлении материальной помощи и возвращению домой", — сказал Мельников.