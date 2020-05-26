В письме правозащитников также указывается, что обратившиеся граждане испытывают проблемы с проживанием, питанием, а также с получением материальной помощи от государства.
Мельников отметил, что по его информации, россияне сталкиваются с административными проблемами в попытках получить помощь и вернуться на родину.
Также правозащитник сообщил, что в адрес комитета обратились россияне, находящиеся в Черногории. По его словам, порядка 200 граждан РФ не могут вернуться домой.
"В связи с поступившими жалобами, я обратился к Татьяне Голиковой с просьбой оказать поддержку защите прав граждан РФ, находящихся в Гоа и Черногории и всесторонне содействовать организации консульской помощи, предоставлении материальной помощи и возвращению домой", — сказал Мельников.