"Мы определили сразу же, с самого начала свои потери — это примерно 30 тысяч евро в день. Получается, мы в месяц теряем сумму в 900 тысяч евро, поэтому общие наши потери за три месяца будут, где-то 2 миллиона 700 тысяч евро. Это недополученные доходы", — сказала Трегулова в рамках дискуссии онлайн-форума "Музейный гид".

Она уточнила, что эта сумма составляет примерно 90% от прибыли музея за время закрытия. Сейчас в музее работает только интернет-магазин. Потерянные средства музей планировал вкладывать в развитие музея, новые проекты и программы.

По мнению Трегуловой, сложившаяся ситуация должна привести к тому, что изменится финансовая политика музея. "Мы должны будем учиться жить по-другому, но неправильно отказываться от всех амбициозных планов", — добавила глава Третьяковки

При этом за время вынужденного закрытия музей смог наладить диалог со зрителями, у музея появилось время на решение важных вопросов в работе. Также выросла аудитория музея.

"В разы выросла аудитория. Только один наш фильм "Третьяковка со Шнуром" просмотрели уже 750 тысяч человек на разных платформах. И 750 тысяч человек поняли, что искусство — это не скучно, это не что-то навязанное, а что это круто", — сказала Трегулова.

Она также подчеркнула, что существование в онлайн не повлияет на существование музеев в привычном формате. При этом за время закрытия музеи смогли получить новую аудиторию, но не все онлайн-посетители придут в музей, в том числе и из-за введенных ограничений из-за коронавируса.

Также Трегулова поделилась планами о размещении в онлайн-формате на ресурсах галереи произведений искусства из своей коллекции

"Карантин и работа на удаленном доступе позволила нам заняться серьезнейшими программами, на которые у нас не хватало времени и концентрации раньше. В том числе очень серьезный проект, о котором мы объявим в сентябре, это присутствие коллекции Третьяковской галереи онлайн. И, начав над этим интенсивно работать, мы загрузили работы по описанию текстов и аннотации к каждой из работ, представленных онлайн", — сообщила Трегулова.

Однако, как уточнила глава Третьяковки, галерея столкнулась "с таким фактом, что не имеем права выкладывать произведения художников XX века онлайн, причем из числа тех художников, чьи права на произведения принадлежат самым различным агентствам".

Трегулова отметила, что многие из работ находятся в заказниках галереи. "Мы хотим сейчас сделать это доступным хотя бы в цифровом формате, но мы наталкиваемся на то, что нам нужно с каждым из владельцев прав — художниками, наследниками, агентствами — заключать соглашения, что в условиях пандемии довольно сложно".

"В результате мы пошли по более простому пути — будем выкладывать в первую очередь те несколько тысяч произведений, права на которые у нас есть в силу того, что это были художники, которые жили задолго до нас", — добавила Трегулова.