"Думаю, с 1 июня сфера общественного питания у нас перейдет в режим работы летних террас с соблюдением требований Роспотребнадзора — количеством столиков для безопасной дистанции, средствами защиты персонала. Также с 1 июня планируется возобновить работу частных образовательных организаций с соблюдением ограничений", — сказал Развожаев.

Работу гостиниц и туристических агентств планируется возобновить с 15 июня.

"Все отрасли, связанные с туризмом, будут запускаться одновременно. Бессмысленно открывать что-то одно. Все это представляет единый продукт. Сейчас я ориентируюсь на 15 июня. Для этого должно быть сделано въездное тестирование на коронавирус, которое позволит заменить обсервацию", — отметил глава города.

В Севастополе с 17 марта из-за угрозы коронавируса действует режим повышенной готовности. Обязательная самоизоляция для жителей была введена 1 апреля и закончилась 17 мая. Диагноз COVID-19 подтвержден в регионе у 158 человек, три пациента умерли.