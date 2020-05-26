Как сообщили порталу «Интерфакс-Туризм» во вторник в офисе по туризму архипелага, правительство Мальдивских островов разработало новые правила для туристической отрасли, регулирующие работу курортов и правила тестирования прибывающих в страну туристов.

«В соответствии с новым «Руководством по безопасному туризму», курортные лицензии будут выдаваться отелям, отвечающим определенным требованиям. Так, лицензированные курорты должны будут зарезервировать 10% номеров для возможной изоляции гостей. Для персонала должны быть выделены изоляционные помещения также в расчете на 10% заболевших.

Весь персонал должен использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать правила социального дистанцирования и дезинфекции. Лицензированный курорт должен быть готов в любой момент ввести карантинный режим и обладать достаточным количеством СИЗ. Курорт должен иметь врача и медсестру с соответствующей сертификацией.

«По прибытии на курорт отдыхающие следуют в свои номера и находятся в них до тех пор, пока не будут получены результаты ПЦР-теста на коронавирус, сделанного по прибытии. При размещении гости курорта должны контактировать с минимальным количеством персонала и находиться от сотрудников курорта на расстоянии не менее 1 метра. Весь багаж должен быть продезинфицирован», — сообщили в офисе по туризму.

Правила также определяют порядок работы воздушного и морского транспорта. В самолетах все пассажиры должны соблюдать масочный режим и во время полета и придерживаться правила соблюдения дистанции в один метр. После высадки пассажиров на борту должны проводиться дезинфекционные работы.

Морские и воздушные транспортные средства должны резервировать свободные места для возможной изоляции пассажиров.

«Также из руководства следует, что для супер-яхт и частных самолетов Мальдивы откроются уже в июне. Посадочный сбор для частного самолета составит $50 тыс., взнос с яхты — $10 тыс долларов. К июню страна начнет принимать коммерческие рейсы», — рассказали в офисе по туризму.