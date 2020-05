"На днях власти Турции сняли ограничения по максимальной загрузке отелей на 50%. Сейчас главное условие их работы — соблюдение социальной дистанции", — сообщила она во время онлайн-марафона "Вокруг света за 180 минут", организованного туроператором Coral Travel.

Сиротина отметила, что в Анталье по новым правилам уже работает отель Rixos Premium Belek. "Многих волнует, нужны ли медицинские справки туристам при заезде. Здесь их не требуют, но температуру проверяют. Кроме того, гости не обязаны носить маски, поскольку выдерживается социальная дистанция", — рассказала она.

При этом персонал носит маски и каждый день проходит медосмотр.

Как отметила Сиротина, внутри отеля произошли определенные изменения. Так, у каждого участка буфета стоит дополнительный персонал, а продукты огорожены стеклом. Все столовые приборы индивидуально упакованы. Скатерти после каждого туриста меняются, стулья дезинфицируются.

"Мы сохранили "шведский стол", но не на самообслуживании, а с индивидуальным сервисом по тем же ценам. Туристы показывают, какую еду хотят – сотрудники им накладывают", — сказала Сиротина.

Она сообщила, что с 1 июня также открываются отели Rixos Downtown (Анталья) и Rixos Premium Tekirova (Кемер).

"Турция очень популярна у туристов с детьми, нас часто спрашивают, будут ли работать детские клубы при отелях. Да, они будут работать, поскольку их территории обширны, и можно поддерживать социальную дистанцию. В закрытых помещениях дети будут разделены на маленькие группы", — рассказала Сиротина.

По словам представителя сети отелей OTI Hotels and Resorts Ольги Миронюк, с 14 июня планируют возобновить деятельность четыре отеля сети — Xanadu Resort 5* (Белек), Seven Seas Hotel Blue 5* (Сиде), Seven Seas Hotel Life 5* (Кемер) и OTIUM Family Eco Club 5* (Сиде).

"Все отели будут работать с соблюдением мер безопасности и социальной дистанции. При этом гости смогут полноценно отдохнуть – запланированы спортивные и развлекательные мероприятия, анимация, будут работать водные горки и детские клубы Sun Family Club. Посещение фитнес-клубов возможно, его нужно будет бронировать заранее", — рассказала Миронюк.

Ранее сообщалось, что Турция готова возобновить прием российских туристов с 15 июля при условии взаимного открытия границ. Полетные программы авиакомпаний будут выполняться по тем же маршрутам, которые были до приостановки. Тем не менее, более реалистичная дата для начала полетов Турцию из РФ – 1 августа.