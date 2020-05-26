Рейсы на самолетах SSJ-100 вместимостью 100 пассажиров будут выполняться с частотой 2 раза в неделю — по пятницам и воскресеньям. Время в пути составит 1 час 40 минут.

По пятницам вылет из Нижнего Новгорода в 09:00 мск, из Санкт Петербурга — в 17:00. По воскресеньям вылет из Нижнего Новгорода в 10:10 мск, из Санкт-Петербурга — в 18:00.

В пресс-службе нижегородского аэропорта "Интерфаксу" уточнили, что "ИрАэро" приостановила полеты на этом маршруте с конца апреля.

Другие авиакомпании в настоящее время не выполняют рейсы из Нижнего Новгорода в Санкт-Петербург.

АО "Международный аэропорт Нижний Новгород" (МАНН, "Стригино") контролируется группой "Ренова", сформировавшей аэропортовый холдинг "Аэропорты регионов", в состав которого также входят аэропорт "Кольцово" (Екатеринбург), международный аэропорт "Курумоч" (Самара) и международный аэропорт "Платов" (Ростов-на-Дону). Кроме того, в августе 2019 года холдинг ввел новый аэропорт "Гагарин" (Саратов), ведет модернизацию аэропортов Петропавловска-Камчатского и Нового Уренгоя.

"ИрАэро" базируется в Иркутске, парк воздушных судов состоит из самолетов трех типов: SSJ-100, Ан-24/26/26-100 и Bombardier CRJ-200.