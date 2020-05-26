"Санаторий "Октябрьский" будет работать по утвержденным ценам без их повышения. Все цены утверждены и не повысились ни на рубль. Продажи идут полным ходом", — сообщила журналистам директор санатория Ольга Заславская.

По ее словам, уже продано 85% путевок. "Летом будет 100-процентная загрузка", — отметила Заславская.

При этом она подчеркнула, что в здравнице соблюдаются все требования Роспотребнадзора. Закуплены маски, перчатки, новые дезинфекторы.

"У нас есть собственный выход на пляж, мы будет пускать на него только проверенных людей. Даже сейчас следим за температурным режимом сотрудников, меряем температуру утром и вечером. Для гостей будет организован трансфер. Если автобус рассчитан на 80 мест, то в него будут сажать только 40 пассажиров", — сказала Заславская.

В свою очередь, в санатории "Зеленая роща" сообщили, что в период простоя в апреле и мае здравница не получила порядка 50 млн рублей запланированной от продажи путевок прибыли. Но цена на отдых с 1 июня будет на уровне прошлого года.

"Повышать цену не имеет смысла, тогда мы будем просто не интересны", — отметила начальник отдела бронирования, маркетинга и рекламы санатория Елена Агаркова.

По ее словам, туристы звонят и рассказывают, что нет ясности в получении справок об эпидокружении.

"Так, в Роспотребнадзоре сообщили, что данные справки выдает поликлиника, а звонят в поликлинику, им сообщают, что данные справки они не выдают, обращайтесь в Роспотребнадзор. Вот такой заколдованный круг, но принять туриста без справки и отрицательного анализа на COVID-19 мы не можем", — посетовала Агаркова.

В сочинском санатории "Золотой Колос" рассказали, что большая часть бронирований на июнь была сделана до карантина.

"Без изменений осталась цена пребывания в санатории. Люди снова начали бронировать. Если сравнивать с прошлым годом, то статистически почти все одинаково. Среднее количество — 300-350 человек ежедневно", — сообщила коммерческий директор санатория Нателла Чакветадзе.

По ее словам, в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, отменены групповые занятия в зале ЛФК, теперь они будут проходить только на улице. Также здравница отменила посещение концертного зала и все групповые развлекательные мероприятия.

"Медицинские услуги остались без изменения", — отметила Чакветадзе.

Если большинство санаториев сохранили свою ценовую политику, то небольшая часть даже снизила цену, продолжая работать по программе межсезонья "Открытый Юг", где цены на путевки снижены на 10-15%.

По данным пресс-службы администрации Сочи, с 1 июня в Сочи начнут работать 65 санаториев, которые имеют медицинскую лицензию.