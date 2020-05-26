Иностранным туристам запрещено въезжать в Италию до июня, но власти надеются, что итальянские туристы будут посещать комплекс до того, как жизнь вернется в нормальное русло. Сейчас в городе, погибшем без малого два тысячелетия назад из-за извержения вулкана Везувия, открыт один основной маршрут, после 9 июня будет открыт еще один дополнительный маршрут.

Вход в Помпеи будет стоить 5 евро, перед входом посетителям будут проверять температуру. Визит нужно будет забронировать заранее.

Во вторник Помпеи в числе первых посетила пара американцев из Детройта, которые хотели посмотреть комплекс еще до введения режима изоляции, но не успели, и поэтому арендовали жилье неподалеку и жили близ города почти три месяца. Также во вторник Помпеи посетили местные журналисты.

Помпеи являются второй самой посещаемой туристами достопримечательностью Италии после Колизея в Риме. В 2019 году Помпеи посетили 4 млн человек.