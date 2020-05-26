"Наша цель – гарантировать безопасность туристов во время отдыха. Сейчас все туристические объекты – аэропорты, отели, транспорт, музеи и другие — готовятся к приему гостей с обязательным соблюдением санитарного протокола. Он предполагает ношение масок, соблюдение социальной дистанции, использование санитайзеров, определенную подготовку персонала", — сказал он во время онлайн-марафона "Вокруг света за 180 минут", организованного туроператором Coral Travel.

Гуидер сообщил, что с 4 июня в Тунисе возобновляют работу гостиницы, рестораны, парки и музеи. "Конечно, восстановление отрасли начнется с внутреннего туризма. Потом поедут туристы из соседних стран, затем – из всех остальных. Мы очень ждем открытия границ", — сказал он.

Гуидер напомнил, что Тунис – одна из наименее пострадавших от пандемии стран мира, за все время там зафиксирован лишь 1051 случай Covid-19, почти 900 человек уже выздоровели, скончались 48.

"Погода сейчас прекрасная, температура около 25 градусов. Море великолепное, сезон купания уже начался. Мы знаем, что россияне устали от самоизоляции и ждут открытия границ. Мы тоже ждем россиян", — сказал он.

Гуидер также отметил, что туризм – катализатор экономики Туниса, он обеспечивает 14% ВВП и 400 тыс. прямых и косвенных рабочих мест. На поддержку отрасли в Тунисе было выделено около $180 млн, эти деньги идут на выплаты зарплат, помощь гостиницам, турагентствам и другим туробъектам.

В 2019 году Тунис посетило 9,5 млн иностранцев, что на 13,6% больше, чем годом ранее. Из них – 635 тыс. россиян, на 5% больше, чем годом ранее. Россия заняла второе после Франции место по числу туристов и первое – по длительности пребывания.