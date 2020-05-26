FEG объединяет 27 национальных ассоциаций туристических гидов Европы. Федерация провела исследование влияния карантина на доходы туристического гида, рабочее время и субсидии от государств в течение трех месяцев (с февраля по апрель).

«Согласно исследованию, подавляющее большинство, 87,7% гидов заявили, что работают не по найму и у них гибкий график. При этом 83,5% респондентов сообщили, что у них нет другого источника дохода, а из-за того, что гиды работают на себя, у них не всегда есть возможность получить финансовую поддержку от правительства. Более 20% гидов работают в этой сфере не менее 10 лет, а больше 10% — свыше 30 лет», — сообщает организация.

В докладе отмечается, что в феврале гиды потеряли около 53 тыс. рабочих часов из-за пандемии Covid-19. Это низкий сезон для работников сферы, их месячный доход в среднем составляет 523 евро. «В феврале около 15% опрошенных вообще не работали. Менее 1% заявили, что отмененные туры, которые должны были состояться в это время, были перебронированы на более поздние даты», — следует из данных FEG.

Дальнейшее снижение занятости гидов происходило в марте: в некоторых странах Европы уже начинается туристический сезон, однако в этом году в первый месяц весны туристические гиды лишились 115 тыс. рабочих часов и около 1,84 тыс. евро дохода на человека.

В апреле европейцы обычно отправляются в путешествия на пасхальные каникулы, поэтому финансовые потери гидов стали еще больше – они выросли до 139 тыс. рабочих часов и 2,36 тыс. евро на человека. При этом цифры учитывают только предварительно забронированные туры и экскурсии и не включают индивидуальные бронирования и туристов, которые приобретают поездку в последний момент.

В федерации подчеркнули, что за это время были отменены 94% туров и экскурсий, забронированных до начала сезона, и только 6% были перенесены на более поздние даты или на конец 2020 года.

Как отмечает FEG, большинство европейских стран предоставляют гидам, оставшимся без работы из-за кризиса, субсидию в размере 800 евро, однако «эта сумма значительно ниже заработка гида и не покрывает даже минимальных зарплат на ближайшие месяцы». До настоящего времени 92% туристических гидов Европы не получили никакой финансовой поддержки от властей.

По мнению членов федерации, властям стран ЕС следует продолжить оказание финансовой помощи туристическим гидам даже после снятия ограничений на поездки. Кроме того, стоит предоставить возможность брать в банках микрокредиты со сниженной процентной ставкой, чтобы обеспечить гидам дальнейшее обучение профессии.