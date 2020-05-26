Помимо этого, с 1 июня международный аэропорт Гонконга снова начнет принимать транзитные рейсы. Транзитные услуги были приостановлены 25 марта.

"Эпидемия пошла на спад, — передает Bloomberg слова Лэм. — Мы постепенно возобновляем повседневную активность".

На прошлой неделе правительство Гонконга продлило срок некоторых ограничений, включая запрет на мероприятия с участием более восьми человек.

Как отмечает South China Morning Post, в Гонконге уже 12 дней подряд не было зафиксировано ни одного случая локального заражения коронавирусом. Общее число выявленных случаев составляет 1,065 тыс., четверо заразившихся скончались.