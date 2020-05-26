"Специалисты курорта "Роза Хутор" провели обучающий вебинар для участников международного конкурса "Тревел Баттл", целью которого является популяризация российского турпродукта и поддержка индустрии во время пандемии коронавируса", — сказал он журналистам во вторник.

Хворостяный отметил, что участниками вебинара стали представители отрасли путешествий из 10 регионов.

"Сегодня в нашей стране есть государственные механизмы для развития въездного туризма. За время работы мы разработали стратегию, сформировали ценностное предложение для иностранных гостей и накопили опыт по продвижению туристических продуктов. Поэтому мы с удовольствием поделились с представителями туриндустрии страны своими знаниями", — подчеркнул заместитель генерального директора.

Он привел пример, что в феврале 2018 года на курорт "Роза Хутор" привезли первую группу израильских туристов, в ней было 50 человек. В зимний сезон 2018/2019 годов курорт "Роза Хутор" принял уже более 2 тыс. туристов из Израиля, а за не полный сезон 2019/2020 годов их стало более 4 тыс. человек.