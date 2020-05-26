"Из-за того, что отели закрыты, а некоторые местные жители оказались отрезаны от своих домов, в общественных и частных бассейнах расплодились азиатские тигровые комары, которые переносят вирус Зика, лихорадки Западного Нила и Денге. Насекомых привлекли неочищенные нехлорированные бассейны", — пишет издание.

Как отмечает газета, сейчас комаров на острове в четыре раза больше обычного. Они опасны еще и потому, что могут кусать через одежду. В связи с этим Департамент по управлению окружающей средой Ибицы попросил граждан "как можно скорее ввести в эксплуатацию системы хлорирования и очистки бассейнов, чтобы не допустить еще одной эпидемии в эпоху Covid-19".

С начала пандемии коронавируса туризм в Испании остановился, туристические объекты опустели. Сейчас страна постепенно начала снимать карантинные ограничения. В Испании заявили, что ждут иностранных туристов уже в июле, их будут принимать по новым правилам безопасности.

По состоянию на 26 мая в Испании зарегистрировано 235 тыс. случаев коронавируса и 26,8 тыс. смертей. На Ибице подтверждено 2 тыс. случаев Covid-19, 222 человека скончались.