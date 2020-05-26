Всем авиакомпаниям, выполняющим рейсы из Минеральных Вод, была заблаговременно направлена соответствующая информация, говорится в сообщении.

Обновлено расписание "Лето 2020", в котором возвращен ряд рейсов в регионы РФ и добавлены новые.

В частности, авиакомпания "Азимут" продолжит выполнение рейсов по семи маршрутам в Астрахань, Калугу, Пермь, Уфу, Челябинск, Ростов-на-Дону, Симферополь. Компания "ЮТэйр" будет совершать полеты в Сочи три раза в неделю, а также с мая прямые рейсы в Самару. Авиакомпания "Уральские авиалинии" с 1 июня будет выполнять прямые рейсы из Екатеринбурга в Минводы четыре раза в неделю (по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям), а с 1 июля рейсы оттуда станут ежедневными. "РусЛайн" будет летать из Минеральных Вод в Брянск и Саранск. Рейсы в Новосибирск продолжат выполняться летом авиакомпанией S7.

В Санкт-Петербург можно будет улететь на рейсах авиакомпаний "Россия", "Победа" и "РусЛайн".

По направлению на Москву рейсы будут выполнять S7, "Уральские авиалинии", Smartavia, NordStar, Red Wings, "Победа", "ЮТэйр", "Якутия", "Аэрофлот".

Среди новых — рейс в Нижний Новгород, который со 2 июня будет осуществлять авиакомпания "ИрАэро" два раза в неделю.

Как сообщалось, с 8 по 30 апреля в связи со сложившейся ситуацией из-за распространения COVID-19 аэропорт Минеральные Воды работал с 08:00 до 17:00. Количество рейсов было сокращено.