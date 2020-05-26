Музыкальную композицию создал народный артист России Алексей Евсюков. "Гимн прозвучит в исполнении сочинского симфонического оркестра под управлением Антона Лубченко", — говорится в сообщении.

В этом году из-за угрозы коронавирусной инфекции День города Сочи пройдет в онлайн-режиме. Телемарафон, посвящённый общественно-политической, исторической, культурной и спортивной жизни Сочи, будет транслироваться на сайте горадминистрации и местных телеканалах.

30 мая с самого утра по городу начнут курсировать экскурсионные автобусы "Матрешки" с артистами. Они будут давать концерты во дворах горожан.

"Телемарафон свяжет города России и зарубежные города-побратимы, черноморские курорты и муниципалитеты Краснодарского края. На прямую связь со студиями в Сочи и Краснодаре выйдут Почётные граждане города Сочи, общественные и политические деятели, именитые спортсмены, известные артисты, внесшие в разные годы вклад в развитие и становление курорта Сочи. Среди них Виталий Игнатенко, Юрий Башмет, Константин Хабенский, Владимир Винокур, Максим Аверин, Илья Авербух, Михаил Галустян, Александр Карелин и многие другие", — отмечается в сообщении.

Также свои видеопоздравления приготовили представители национальных диаспор, молодёжные, общественные и спортивные организации, работники санаторно-курортной и других отраслей.