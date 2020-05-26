"Архитектурное бюро было выбрано в рамках конкурентных переговоров, которые проводились при участии КБ "Стрелка", — пояснили в компании.

Здание Центрального телеграфа было построено в 1927 году по проекту Ивана Рерберга. Ожидается, что в итоге здание будет приспособлено для современного использования благодаря продуманным проектным решениям, а тщательная реставрация поможет сохранить оригинальный дух архитектурного проекта.

"Выбор архитектора для работы над знаковым для города зданием — это самый первый и самый ответственный шаг. Мы искали профессионала, который знает, как обращаться с памятниками архитектуры... В предложениях David Chipperfield Architects мы увидели именно такой подход", — заверила со-основатель Vos'hod Марина Руднева.

Vos'hod — девелоперская компания, созданная в 2019 году для реализации эксклюзивных проектов в сегменте элитной жилой и многофункциональной недвижимости. Ранее аффилированное RT&I ООО "Центральный телеграф" выкупило около 55 тыс кв. м площадей в комплексе на Тверской улице и в Никитском переулке.