"В выходные возобновили деятельность 133 отеля и 65 кемпингов. В целом в Хорватии сложилась хорошая эпидемиологическая ситуация, одна из наиболее благоприятных в Европе. Это поможет достичь неплохих результатов в туризме", — цитирует журнал Ассоциацию туризма страны.

Как отметили в ассоциации, стране необходимо как можно быстрее заключить соглашения, упрощающие и ускоряющие въезд туристов из ключевых стран, а также начать там целевые рекламные кампании.

"Ожидается, что к концу мая в Истрии, Кварнере и Далмации заработает еще больше отелей и кемпингов. Большинство гостиниц возобновят деятельность уже в июне", — пишет журнал.

Ранее сообщалось, что иностранные туристы не смогут посещать Хорватию как минимум до 15 июня. Сейчас въезд туда разрешен гражданам Венгрии, Сербии и Черногории, но они обязаны пройти 14-дневный карантин.

По состоянию на 26 мая в стране зарегистрировано 2244 случая Covid-19, скончались 100 человек.

В 2019 году Хорватию посетили 21 млн иностранных туристов, это на 5% больше, чем годом ранее.