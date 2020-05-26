Рейсы из Москвы будут осуществляться ежедневно, из Екатеринбурга — четыре раза в неделю (по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям), а с 1 июля — каждый день.

В сообщении отмечается, что санаторно-курортные комплексы Ставропольского края возобновят работу с соблюдением повышенных требований к профилактике распространения COVID-19. "Уральские авиалинии" входят в топ-5 российских авиакомпаний по объему перевозок, базируются в московском "Домодедово", екатеринбургском "Кольцово" и петербургском "Пулково". Флот состоит из 48 самолетов семейства A320. Основной акционер компании — ее гендиректор Сергей Скуратов.