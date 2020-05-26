"С сегодняшнего дня в островном регионе открылись рестораны, кафе и столовые. Ранее посетителей начали принимать крупные торговые центры и магазины с промышленными товарами", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, под ограничениями продолжают находиться организации, деятельность которых связана с проведением массовых развлекательных мероприятий, в их числе также детские игровые комнаты, караоке-бары и ночные клубы.

Открывшиеся предприятия общепита работают с ограничениями. Там запрещено курить кальян, проводить массовые мероприятия (банкеты и фуршеты), а также организовывать шведские столы.

"Заведения общепита смогут работать с 07:00 до 21:00 местного времени. При этом помещения необходимо подготовить к приему гостей — установить перегородки или разместить столы на расстоянии в полтора метра друг от друга. За одним столом должны находиться не более двух человек. В помещении смогут собираться не более 50 человек. Массовые мероприятия на открытом воздухе можно проводить без ограничений", — сообщает пресс-служба.

Предприятия общепита заблаговременно должны уведомить управление Роспотребнадзора по Сахалинской области о возобновлении работы и получить необходимые рекомендации по организации деятельности.

На прошлой неделе во всех районах области заработали торговые центры и магазины с промышленными товарами. Чтобы не допустить распространение коронавирусной инфекции, посетителей просят надевать медицинские маски и обрабатывать руки обеззараживающим средством.

Как сообщалось, в регионе на сегодняшний день зарегистрировано 75 случаев коронавирусной инфекции, 47 человек выздоровели и выписаны из больницы, 28 человек продолжают лечение в инфекционном госпитале на базе Долинской ЦРБ.

С 14 мая въехать в Сахалинскую область можно только имея местную прописку и по цифровым пропускам, которые выдаются гражданам, имеющим трудовые договоры в регионе. С 27 мая все прибывающие в островной регион должны иметь результаты лабораторных исследований на COVID-19.