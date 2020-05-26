Согласно сообщению, совет одобрил сделку новации, по которой у "Победы" прекращаются "обязательства арендатора по уплате в пользу арендодателя арендной платы в отношении воздушных судов в период с марта 2020 года по август 2020 года".

Вместе с тем установлен фиксированный размер ежемесячной платы за каждый самолет, начиная с сентября 2020 года до окончания срока действия сделки. Плата составляет от $309,5 тыс. до $316,5 тыс.

В парке "Победы" сейчас 30 Boeing-737-800 NG, все они приобретены в операционный лизинг у разных компаний.

"Победа" входит в группу "Аэрофлот", базируется во "Внуково". В настоящее время компания не выполняет рейсы: из-за ситуации с COVID-19 компания приостановила операционную деятельность с апреля по июнь.