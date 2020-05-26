"С 29 мая по 23 июня между Москвой и Санкт-Петербургом ежедневно будут курсировать по 8 пар поездов "Сапсан" (16 рейсов) в утренние, дневные и вечерние часы, в том числе одна пара — на маршруте Санкт-Петербург — Нижний Новгород", — говорится в сообщении.

Учитывая традиционно высокий спрос на поездки в праздничные даты, в период с 11 по 14 июня количество пар поездов "Сапсан" между Москвой и Санкт-Петербургом будет увеличено до десяти в день (20 рейсов).

Из-за снижения пассажиропотока между Москвой и Петербургом РЖД в апреле сократили количество "Сапсанов", временный график движения "Сапсанов" был продлен на период майских праздников. Позже компания сообщила о продлении временного графика курсирования поездов до 28 мая.