"Открываться учреждения будут по согласованию с органами Роспотребнадзора. В первую очередь начнут работать учреждения в территориях с наиболее благоприятной эпидобстановкой", — говорится в сообщении.

Отмечается, что лагеря дневного пребывания, а также лагеря труда и отдыха откроются для детей в июле.

"Основная наша задача состоит в том, чтобы обеспечить максимальный охват отдыхом и оздоровлением, в первую очередь, наиболее уязвимых категорий детей, которые больше всего нуждаются в том, чтобы провести лето в загородных лагерях, которые, по сути, будут функционировать так же, как функционируют обсерваторы", — приводятся в сообщении слова замгубернатора Свердловской области Павла Крекова.

Выезд детей на организованный отдых за пределы региона будет ограничен до 1 июля.

Всего этим летом в регионе отдохнут порядка 416 тыс. детей. Как отметил министр образования и молодежной политики Юрий Биктуганов, в области планируется организовать летний отдых детей, родители которых потеряли работу в связи со вспышкой коронавируса, а также детей медиков, работающих в усиленном режиме и оказывающих помощь заболевшим COVID-19.

Как сообщалось, управление Роспотребнадзора по Свердловской области подготовило рекомендации по проведению летней оздоровительной кампании в регионе, в их число вошли запреты на прием посетителей и передачу посылок. Также специалисты рекомендовали установить в корпуса и помещения лагерей обеззараживатели воздуха, закупить антисептические средства.