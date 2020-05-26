В приказе перечислены индикаторы риска нарушения туроператорами требований отраслевого закона, которые могут стать основанием для проведения внеплановых проверок при осуществлении государственного надзора за деятельностью турфирм. К таким индикаторам отнесены установление туроператором стоимости туров на 30% и более в сравнении со средней рыночной стоимостью аналогичного турпродукта, а также наличие в интернете информации о реализации турпродукта юридическим лицом, не состоящим в едином реестре туроператоров.

Как пояснил порталу «Интерфакс-Туризм» глава комиссии по правовым вопросам Российского союза туриндустрии Георгий Мохов, определение средней рыночной цены достигается путем предварительного анализа сходных предложений по составу, месту и периоду оказания туруслуг.

«Для оценки подобных индикаторов и выявления отчетливых отклонений от нормы необходима постоянная экспертиза ценовых предложений. Однако снижение стоимости не всегда свидетельствует о финансовых рисках, это может быть сезонное спецпредложение, акции перевозчиков или маркетинговое решение», — рассказал он.