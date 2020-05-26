Законопроект предусматривает введение в закон "Об основах туристской деятельности в РФ" термина "сельский туризм (агротуризм)" и его определение.

В пояснительной записке авторы отметили, что законопроект "направлен на придание нового стимула социально-экономическому развитию сельских территорий и сельского хозяйства в целом".

Правительство предложило авторам — первым зампредам парламентской фракции "Единая Россия" Виктору Кидяеву и Андрею Исаеву предусмотреть в проекте закона особенности регулирования нового вида туризма, в частности, уточнить определение понятия "сельский туризм". Под ним следует понимать "посещение сельской местности с предоставлением услуг по временному размещению (пребыванию), питанию, организации досуга, экскурсионных услуг", говорится в проекте отзыва кабинета министров.

"Правительство РФ поддерживает законопроект (690944-7) при условии его доработки с учетом указанных замечаний", — говорится в отзыве.