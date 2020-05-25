"С точки зрения теории, которую мы сейчас обсуждаем, это (открытие ресторанов — ИФ) пока делать преждевременно, это делать нужно чуть позже, чем открывать сферу услуг и непродовольственные магазины", — сказал он.
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Открывать рестораны в Москве пока преждевременно, считают в мэрии
МОСКВА. 25 МАЯ. ИНТЕРФАКС — В столице еще не пришло время для открытия предприятий общественного питания, заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК) в понедельник.