"В первый летний месяц посетить заповедные территории смогут только жители Архангельской области. Всем прибывшим гостям будут измерять температуру бесконтактным термометром. Посетители будут обязаны заполнить извещение об отсутствии заболевания новой коронавирусной инфекцией и карантина по месту проживания", — говорится в сообщении.

Каждая компания или семья будет размещена в отдельном гостевом доме или блоке гостиницы. Туристы смогут сделать заказы в кафе, которые будут работать на вынос. В гостиницах и гостевых домах будет проводиться дезинфекция.

В нацпарках не будут оказываться экскурсионные услуги, отменено проведение мастер-классов, а оплата услуг будет организована только по безналичному расчету. Оформление разрешений на посещение нацпарков также будет осуществляться только через интернет.

Как отмечает пресс-служба, планируется, что такой режим будет действовать до 30 июня. Изменение регламента приема гостей возможно в связи с новыми указами, постановлениями и распоряжениями федеральных и региональных органов исполнительной власти, говорится в релизе.