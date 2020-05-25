Оперативные данные ведомства, опубликованные в начале текущего месяца, указывали на падение перевозок на 91,8% год к году, до 771,2 тыс. человек.

На внутренних линиях пассажиропоток рухнул на 87%, до 717,6 тыс. человек. В международном сообщении показатель составил символические 21,9 тыс. человек (-99,4%).

Пассажирооборот компаний упал на 93,4%, достигнув отметки 1,554 млрд пассажиро-километров. Занятость кресел уменьшилась на 42,7 процентного пункта, до 38,8%.

Крупнейшей по пассажиропотоку авиакомпаний в прошлом месяце стала S7, которая перевезла 213,6 тыс. пассажиров (-78,9% г/г). На втором месте — "Аэрофлот" (147,7 тыс. пассажиров, -95,2%), на третьем — "ЮТэйр" (65,6 тыс. человек, -89,4%). Четвертую строчку заняла авиакомпания "Россия" (62 тыс. человек, -92,2%), пятую — "Уральские авиалинии" (41,7 тыс. человек, -94%). Эти компании обеспечили перевозку 71,8% всего авиационного пассажиропотока в РФ.

За январь-апрель 2020 года все российские авиакомпании перевезли 24 млн пассажиров (-29,6%), средняя занятость их кресел составила 74,1% (-6,6 п.п.)