Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник попросил россиян воздержаться от поездок на отдых за рубеж, чтобы не завести оттуда коронавирус. Он считает, что в текущих условиях, кроме риска для здоровья, возможны и внезапные трудности при возвращении туристов домой.

«С одной стороны, мы понимаем позицию правительства – никто не хочет новой волны пандемии. С другой – хотелось бы уточнений: это просто общая рекомендация премьера или речь идет о том, что границы будут открыты не скоро, а значит и международное авиасообщение не возобновится? Или рейсы в другие страны в обозримом будущем полетят, но туроператоры при этом отправлять туристов не смогут?», — заявила она.

По словам Тюриной, первый вариант, помимо всего прочего, еще и заблокирует въездной турпоток, то есть иностранные туристы в Россию не приедут. А второй будет означать, что россияне, которые независимо ни от чего планируют отдых за рубежом, поедут туда самостоятельно, не пользуясь услугами турфирм. А это, в свою очередь, серьезно помешает восстановлению туристической отрасли и не даст туроператорам выполнить отложенные обязательства перед туристами.

Как напомнили в РСТ, правительство поддержало турбизнес, позволив туроператорам отсрочить обязательства перед туристами по несостоявшимся турам.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко также заявил в понедельник, что не видит предпосылок для быстрого восстановления международных турпотоков, а рекомендация Ростуризма о нежелательности поездок за рубеж от 19 марта по-прежнему действует. Он напомнил, что приехавшие в Россию иностранцы должны обязательно проходить 14-дневный карантин за свой счет.